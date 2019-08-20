UFC опубликовал промо к бою Нурмагомедова с Порье

В сети появился проморолик к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

© Josh Hedges/Zuffa LLC

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Видео опубликовано на официальном Youtube-канале UFC Russia. Нурмагомедов встретится в октагоне с Порье 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее российский боксёр Глеб Бакши назвал Нурмагомедова примером для подражания.