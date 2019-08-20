UFC опубликовал промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появился проморолик к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
- © Josh Hedges/Zuffa LLC
- Gettyimages.ru
Видео опубликовано на официальном Youtube-канале UFC Russia.
Нурмагомедов встретится в октагоне с Порье 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби на турнире UFC 242.
Ранее российский боксёр Глеб Бакши назвал Нурмагомедова примером для подражания.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube