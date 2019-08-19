Российский боксёр назвал Нурмагомедова примером для подражания

Чемпион России по боксу в весовой категории до 75 кг Глеб Бакши назвал имена спортсменов, на которых равняется в профессиональном плане.

«Если говорить о MMA — это, конечно, Хабиб Нурмагомедов. В боксе — Александр Усик, человек, который сначала выиграл всё в любителях, а затем и в профессионалах. Также мне нравятся его взгляды на жизнь, отношение к религии, он через многое прошёл. К тому же мы с ним родом из одного города», — рассказал боксёр в интервью RT.

При этом он признался, что ему далеки идеи руководства UFC, которое пытается поддерживать популярность спортсменов за счёт эпатажа и их неоднозначного поведения.

«На Западе другой менталитет. Если бы Макгрегор так разговаривал в России — не дожил бы до боя. Возможно, для зрителей это и интересно, но я не готов кого-то оскорблять, чтобы добавить себе популярности. Для них язык без костей — это нормально, а у нас совсем другой путь. О таких людях много говорят, но быстро забывают, это не примеры для подражания. Это клоуны, шуты, не более того», — отметил Бакши.

Ранее боксёр Келлер вызвал на бой Макгрегора за удар пожилого мужчины.