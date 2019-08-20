Игнатьев оценил старт чемпионата России по футболу

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с ФАН оценил старт национального чемпионата по футболу.
Игнатьев оценил старт чемпионата России по футболу
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Первое, на что хочется обратить внимание, — новая волна сильных футболистов, которые приехали в наш чемпионат», — заявил он.

По словам Игнатьева, он ждёт, что их игра принесёт результаты командам.

Кроме того, эксперт отметил, что на старте сезона клубы показали очень высокую готовность, результатом чего стал содержательный футбол.

«Ещё один положительный момент заключается в том, что в чемпионате нет безнадёжных аутсайдеров», — сказал он.

Ранее футбольный эксперт, бывший игрок сборной России Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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