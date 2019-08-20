Футболист МЮ Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес Погба

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Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес своего партнёра по команде хавбека Поля Погба в социальных сетях.
Футболист МЮ Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес Погба
  • © Darren Staples, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Отвратительно. Социальные сети должны что-то с этим делать… Каждая учётная запись должна быть подтверждена паспортом или водительскими правами», — написал Магуайр в своём Twitter.

Погба подвергся расистским оскорблениям после матча второго тура Английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1), в котором он не реализовал пенальти.

Ранее Малком отреагировал на сообщения СМИ о его возможном уходе из «Зенита» из-за расизма.

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