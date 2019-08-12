Малком отреагировал на сообщения СМИ о его возможном уходе из «Зенита» из-за расизма

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Нападающий петербургского «Зенита» Малком прокомментировал слухи в бразильских СМИ, согласно которым он может уйти из клуба из-за расизма.
Малком отреагировал на сообщения СМИ о его возможном уходе из «Зенита» из-за расизма
  • РИА Новости

«Хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап карьеры», — цитирует Малкома «Матч ТВ».

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Он дебютировал в составе сине-бело-голубых в матче с «Краснодаром», который завершился со счётом 1:1. Во время матча фанаты «Зенита» вывесили баннер, который связывают с появлением темнокожего футболиста Малкома. Ряд зарубежных СМИ уже назвал его расистским.

Ранее Малком не исключил, что может начать играть за сборную России по футболу.

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