Малком отреагировал на сообщения СМИ о его возможном уходе из «Зенита» из-за расизма
- РИА Новости
«Хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап карьеры», — цитирует Малкома «Матч ТВ».
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Он дебютировал в составе сине-бело-голубых в матче с «Краснодаром», который завершился со счётом 1:1. Во время матча фанаты «Зенита» вывесили баннер, который связывают с появлением темнокожего футболиста Малкома. Ряд зарубежных СМИ уже назвал его расистским.
Ранее Малком не исключил, что может начать играть за сборную России по футболу.