Малком не исключил, что может начать играть за сборную России по футболу

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Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком ответил на вопрос, готов ли он получить гражданство России и начать играть за национальную сборную.
Малком не исключил, что может начать играть за сборную России по футболу
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«Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то всё может быть», — цитирует Малкома Sport24.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Он дебютировал в составе сине-бело-голубых в матче с «Краснодаром», который завершился со счётом 1:1.

Ранее известный тренер Анатолий Бышовец выразил уверенность, что Малком не нуждается в долгой адаптации в «Зените».

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