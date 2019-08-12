Малком не исключил, что может начать играть за сборную России по футболу
- @zenit_spb
«Даже не знаю, всякое может случиться. Если сборная Бразилии не будет меня вызывать, а сборная России будет проявлять свой интерес, то всё может быть», — цитирует Малкома Sport24.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Он дебютировал в составе сине-бело-голубых в матче с «Краснодаром», который завершился со счётом 1:1.
Ранее известный тренер Анатолий Бышовец выразил уверенность, что Малком не нуждается в долгой адаптации в «Зените».