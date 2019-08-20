Акинфеев признался, что решил уйти из сборной России по футболу ещё до ЧМ-2018

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как он принимал решение об уходе из сборной России по футболу.

«Я никого не огорчал. Решение я это принял до чемпионата мира, но об этом знала только моя семья. Я продолжаю выступать в ЦСКА, меня всё устраивает, а в сборной растёт смена. Нужно дать дорогу молодым», — цитирует вратаря РИА Новости.

Он также признался, что стал популярнее после чемпионата мира 2018 года в России. По его словам, даже бабушки подходили к нему на улице и говорили, как болели за команду на турнире.

«Что касается детей: куда ни приедешь, все знают, кто ты. При этом говорю не только о себе, а обо всех игроках сборной. Чемпионат мира дал хороший толчок», — сказал Акинфеев.

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России после мундиаля.

Ранее он выразил уверенность, что Александр Кокорин и Павел Мамаев вернутся в футбол.