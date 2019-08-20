Глава ДСИ РФС: отменённый гол Ригони в матче с «Ахматом» — больная ошибка для нас

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров высказался о работе арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом».
Глава ДСИ РФС: отменённый гол Ригони в матче с «Ахматом» — больная ошибка для нас
  • © Alexander Kulebyakin/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Мне трудно объяснить ситуацию с отменённым голом. Мы считаем, что момент с Ригони — достаточно простая ситуация, в которой ассистент судьи РПЛ должен разбираться. Для нас это больная ошибка», —  цитирует руководителя судейского корпуса «Чемпионат».

Он также заявил, что неудачно в этом матче работал судья на боковой линии, который несколько раз неверно зафиксировал офсайд. По словам Егорова, Матюнин решил закончить встречу раньше окончания компенсированного времени из-за излишне воинственного настроя команд.

«В моменте с Ракицким арбитр поступил абсолютно правильно. Швец всё единоборство держал руки за спиной, потом внезапно их отпустил», — добавил Егоров.

Встреча завершилась со счётом 0:0, а Матюнин подвергся критике со стороны игроков и тренерского штаба сине-бело-голубых.

Ранее Егоров оценил работу судьи Сергея Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА.

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