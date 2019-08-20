СМИ: Касильяс надеется возобносить карьеру после инфаркта

Экс-вратарь «Порту» Икер Касильяс намерен возобновить профессиональную карьеру после перенесённого инфаркта на тренировке.

Как сообщает A Bola, 38-летний Икер Касильяс намерен вернуться на поле. В декабре испанец пройдёт медосмотр, который покажет, сможет ли экс-вратарь «Реала», «Порту» и сборной Испании вернуться на поле.

В мае Касильяс перенёс инфаркт. Футболист почувствовал себя плохо на тренировке «Порту». Впоследствии Касильяс перенёс операцию на сердце и занял должность в административном штате португальского клуба.

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