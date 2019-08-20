Быстров: Шюррле вписался в игру «Спартака»

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Бывший игрок московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал о первых впечатлениях от выступления новичка команды Андре Шюррле.
Быстров: Шюррле вписался в игру «Спартака»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«По первым играм можно сказать, что Шюррле реально хорош. Он вписался в игру «Спартака», показывая тот уровень, ради которого красно-белые его и подписывали. В том числе благодаря этому преобразилась и игра «Спартака» в целом. Насколько его хватит в таком состоянии — известно лишь самому Шюррле», — приводит слова Быстрова Sportbox.

После перехода в состав «Спартака» немецкий футболист сыграл в пяти поединках, в которых забил два гола и отдал четыре голевых передачи.

Ранее сообщалось, чем запомнился шестой тур РПЛ.

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