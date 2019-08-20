Смертин стал советником президента РФС

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин назначен советником президента Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщает пресс-служба РФС, Алексей Смертин получил должность советника президента РФС. Также экс-футболист сохранит за собой пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией в футболе.

Спортивным директором РФС стал Андрей Лексаков, ранее занимавший должность технического директора организации. Пост технического директора РФС займёт Андрей Власов.

Ранее Черчесова наградили Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола.