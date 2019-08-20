Смертин стал советником президента РФС
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, Алексей Смертин получил должность советника президента РФС. Также экс-футболист сохранит за собой пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией в футболе.
Спортивным директором РФС стал Андрей Лексаков, ранее занимавший должность технического директора организации. Пост технического директора РФС займёт Андрей Власов.
Ранее Черчесова наградили Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола.