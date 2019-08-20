Смертин стал советником президента РФС

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Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин назначен советником президента Российского футбольного союза (РФС).
Смертин стал советником президента РФС
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, Алексей Смертин получил должность советника президента РФС. Также экс-футболист сохранит за собой пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией в футболе.

Спортивным директором РФС стал Андрей Лексаков, ранее занимавший должность технического директора организации. Пост технического директора РФС займёт Андрей Власов.

Ранее Черчесова наградили Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола.

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