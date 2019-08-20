Черчесова наградили Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награждён Национальной премией Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие данного вида спорта.
Черчесова наградили Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба сборной России, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов получил Национальную премию РФС за вклад в развитие футбола. 55-летнего специалиста награждали первый вице-президент РФС Никита Симонян, а также советник президента РФС Александр Мирзоян.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года команда под его руководством достигла четвертьфинала.

Ранее Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака».

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