Черчесова наградили Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба сборной России, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов получил Национальную премию РФС за вклад в развитие футбола. 55-летнего специалиста награждали первый вице-президент РФС Никита Симонян, а также советник президента РФС Александр Мирзоян.
Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года команда под его руководством достигла четвертьфинала.
Ранее Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака».