«Енисей» подписал экс-баскетболиста «Лейкерс» Морриса
- Reuters
Как сообщает пресс-служба «Енисея», состав команды пополнился американским баскетболистом Дариусом Моррисом. Красноярцы станут первым европейским клубом в карьере 28-летнего игрока.
Большую часть карьеры Моррис провёл в Национальной баскетбольной ассоциации. На его счету 132 матча за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфию Сиксерз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Мемфис Гриззлис» и «Бруклин Нетс».
Ранее сообщалось, что школьная баскетбольная майка Обамы была продана на аукционе за $120 тыс.