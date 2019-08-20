«Енисей» подписал экс-баскетболиста «Лейкерс» Морриса

Короткая ссылка
Клуб Единой лиги ВТБ «Енисей» заключил контракт с 28-летним защитником Дариусом Моррисом.
«Енисей» подписал экс-баскетболиста «Лейкерс» Морриса
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба «Енисея», состав команды пополнился американским баскетболистом Дариусом Моррисом. Красноярцы станут первым европейским клубом в карьере 28-летнего игрока.

Большую часть карьеры Моррис провёл в Национальной баскетбольной ассоциации. На его счету 132 матча за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфию Сиксерз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Мемфис Гриззлис» и «Бруклин Нетс».

Ранее сообщалось, что школьная баскетбольная майка Обамы была продана на аукционе за $120 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить