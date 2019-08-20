«Енисей» подписал экс-баскетболиста «Лейкерс» Морриса

Клуб Единой лиги ВТБ «Енисей» заключил контракт с 28-летним защитником Дариусом Моррисом.

Как сообщает пресс-служба «Енисея», состав команды пополнился американским баскетболистом Дариусом Моррисом. Красноярцы станут первым европейским клубом в карьере 28-летнего игрока.

Большую часть карьеры Моррис провёл в Национальной баскетбольной ассоциации. На его счету 132 матча за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфию Сиксерз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Мемфис Гриззлис» и «Бруклин Нетс».

Ранее сообщалось, что школьная баскетбольная майка Обамы была продана на аукционе за $120 тыс.