СМИ: Школьная баскетбольная майка Обамы продана на аукционе за $120 тыс.

На аукционе в Далласе была продана баскетбольная майка экс-президента США Барака Обамы, в которой он выступал в старшей школе.

© Jörg Carstensen/dpa

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Как сообщает Los Angeles Times, школьная баскетбольная майка Барака Обамы была продана на аукционе за $120 тыс. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Лот выставил Питер Ноубл, учившийся в одном университете с экс-президентом США. По информации источника, администрация учебного заведения планировала выбросить майку. Часть из вырученных средств Питер Ноубл планирует передать школе. Ранее сообщалось, что экс-тренеру сборной России по баскетболу Блатту диагностировали рассеянный склероз.