СМИ: Школьная баскетбольная майка Обамы продана на аукционе за $120 тыс.

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На аукционе в Далласе была продана баскетбольная майка экс-президента США Барака Обамы, в которой он выступал в старшей школе.
СМИ: Школьная баскетбольная майка Обамы продана на аукционе за $120 тыс.
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает Los Angeles Times, школьная баскетбольная майка Барака Обамы была продана на аукционе за $120 тыс. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Лот выставил Питер Ноубл, учившийся в одном университете с экс-президентом США.

По информации источника, администрация учебного заведения планировала выбросить майку. Часть из вырученных средств Питер Ноубл планирует передать школе.

Ранее сообщалось, что экс-тренеру сборной России по баскетболу Блатту диагностировали рассеянный склероз.

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