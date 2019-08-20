СМИ: Школьная баскетбольная майка Обамы продана на аукционе за $120 тыс.
- © Jörg Carstensen/dpa
- globallookpress.com
Как сообщает Los Angeles Times, школьная баскетбольная майка Барака Обамы была продана на аукционе за $120 тыс. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Лот выставил Питер Ноубл, учившийся в одном университете с экс-президентом США.
По информации источника, администрация учебного заведения планировала выбросить майку. Часть из вырученных средств Питер Ноубл планирует передать школе.
Ранее сообщалось, что экс-тренеру сборной России по баскетболу Блатту диагностировали рассеянный склероз.