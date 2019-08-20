Макгрегор считает Бэкхема иконой мужского стиля

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что экс-футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем проложил путь к стилю, в котором одевается он сам.
Макгрегор считает Бэкхема иконой мужского стиля
  • globallookpress.com
  • © I-Images/ZUMAPRESS.com

«Дэвид Бэкхем был пионером в мужской моде, проложил дорогу стилю, в котором одеваемся он и я. Мне доводилось общаться с Дэвидом. Он присылал мне одежду, она сейчас в моём офисе. Для крестин моей дочери моя сестра приобрела платье Виктории Бэкхем. К Дэвиду стоит идти за вдохновением. Однако на самом деле главными иконами стиля в моей жизни остаются родители», — приводит слова Макгрегора GQ.

Также ирландец признался, что иногда подбирает свой наряд к автомобилю, на котором собирается ездить.

Ранее российский боксёр назвал Нурмагомедова примером для подражания.

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