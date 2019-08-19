Кононов прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, дерби лёгким не бывает. Приятно, что победили на своём стадионе при огромной поддержке болельщиков. Первый тайм, думаю, был равным, во втором тайме мы были посильнее, хотя концовка матча была для нас непростой», — сказал специалист на пресс-конференции.

Он также признался, что его беспокоит то, как красно-белые начинают матчи. По его словам, он провёл беседу по этому поводу с командой в перерыве.

«И у нас имелись моменты, и у соперника. Но да, ЦСКА больше владел мячом. Нас это совершенно не устраивает», — добавил Кононов.

Ранее капитан красно-белых Георгий Джикия назвал победу над ЦСКА большим праздником для «Спартака».