Экс-футболист «Спартака» дал прогноз на матч с ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с ФАН дал прогноз на матч с ЦСКА.

«Думаю, что определённое преимущество у «Спартака» есть, поскольку они играют на своём поле», — заявил он.

По его словам, у армейцев есть свой козырь — они очень стараются, как бы ни играли.

Что касается «Спартака», то Рейнгольд считает, что там играют отдельные личности, а цельной игры у команды эксперт не видит.

«Надеюсь, состоится настоящее дерби. Самое главное, чтобы не было травм и все ребята отбегали на совесть. Народ идёт смотреть не только на то, под каким ты номером играешь, но и на самоотдачу, спектакль», — сказал Рейнгольд.

Он полагает, что «Спартак» выиграет со счётом 2:0.

Ранее экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы бывшей команды в матче шестого тура РПЛ со столичным ЦСКА.

7 августа Мостовой в беседе с НСН прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).