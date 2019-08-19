Шунин: скоро вернусь на поле

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Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о своём восстановлении после травмы.
Шунин: скоро вернусь на поле
  • РИА Новости

«Время, чтобы восстановиться, мне ещё нужно, но всё идёт по плану. Боль ушла, с каждым днём я чувствую себя всё лучше и лучше, делаю упражнения на ноги. Важно сейчас не форсировать восстановление — организм не обманешь. Скоро я вернусь на поле, жду этого момента. Когда травмирован, то тяжело одновременно быть в команде и в то же время заниматься отдельно», — цитирует Шунина «Чемпионат».

Вратарь «Динамо» добавил, что новички клуба хорошо вписались в московскую команду.

Ранее Кобелев высказал мнение о новичке «Динамо» Н'Жи.

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