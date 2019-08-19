Кобелев высказал мнение о новичке «Динамо» Н'жи

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Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев пока не видит от Клинтона Н'Жи реальной помощи команде.
Кобелев высказал мнение о новичке «Динамо» Н'жи
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«Он пока ещё не в оптимальном состоянии. В то же время нам сказали, что за него заплачено 7 млн. Приличные деньги, с моей точки зрения, сумма завышенная. Пока я склонен соглашаться с болельщиками «Марселя», которые поблагодарили «Динамо» за то, что его купили. Может быть, я категоричен — пусть Н'Жи опровергнет мои слова. Пока он играет только на чистых мячах, а КПД нулевой», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Также экс-тренер «Динамо» считает, что клуб поздно приобрёл новичков и обновлённая команда сыграется только через десять туров.

Ранее сообщалось, что осталось за кадром матча «Динамо» — «Локомотив».

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