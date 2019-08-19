Натхо подписал трёхлетний контракт с «Партизаном»

Экс-футболист московского ЦСКА и казанского «Рубина» Бибрас Натхо продолжит карьеру в белградском «Партизане».

«Бибрас сегодня улетел в Сербию, подписал трёхлетний контракт с «Партизаном». Он очень хотел вернуться в Россию, однако поздно начал вести переговоры, многие команды уже были укомплектованы. Ждали новостей от «Сочи» и «Рубина», но они почему-то тянули. Потому я посоветовал Бибрасу выбрать вариант с «Партизаном», — заявил дядя игрока Адам Натхо Sport24.

Бибрас Натхо выступал в России с 2010 по 2013 год за «Рубин», а с 2014 по 2018 год играл за московский ЦСКА.

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