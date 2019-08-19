Натхо подписал трёхлетний контракт с «Партизаном»

Короткая ссылка
Экс-футболист московского ЦСКА и казанского «Рубина» Бибрас Натхо продолжит карьеру в белградском «Партизане».
Натхо подписал трёхлетний контракт с «Партизаном»
  • © Бибрас Натхо / Instagram

«Бибрас сегодня улетел в Сербию, подписал трёхлетний контракт с «Партизаном». Он очень хотел вернуться в Россию, однако поздно начал вести переговоры, многие команды уже были укомплектованы. Ждали новостей от «Сочи» и «Рубина», но они почему-то тянули. Потому я посоветовал Бибрасу выбрать вариант с «Партизаном», — заявил дядя игрока Адам Натхо Sport24.

Бибрас Натхо выступал в России с 2010 по 2013 год за «Рубин», а с 2014 по 2018 год играл за московский ЦСКА.

Ранее Чалов обратился к поклонникам ЦСКА перед матчем со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить