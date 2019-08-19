Чалов обратился к поклонникам ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов призвал болельщиков сплотиться перед поединком со «Спартаком».

«Хотелось бы сказать спасибо нашим болельщикам за то, что они так сильно нас поддерживают на каждой игре. Я уверен, что и на этом матче нас будут хорошо поддерживать. Давайте сплотимся и покажем, что такое ЦСКА», — заявил Чалов в интервью клубному телевидению.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа на «Открытие Арене» в Москве. Время начала матча — 20:00 мск.

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