Чалов обратился к поклонникам ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

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Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов призвал болельщиков сплотиться перед поединком со «Спартаком».
Чалов обратился к поклонникам ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Хотелось бы сказать спасибо нашим болельщикам за то, что они так сильно нас поддерживают на каждой игре. Я уверен, что и на этом матче нас будут хорошо поддерживать. Давайте сплотимся и покажем, что такое ЦСКА», — заявил Чалов в интервью клубному телевидению.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа на «Открытие Арене» в Москве. Время начала матча — 20:00 мск.

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