Пилот, спасший пассажиров Airbus A321, сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА
- РИА Новости
«Спартак» победит со счётом 3:1», — цитирует Юсупова «Спорт-Экспресс».
Экипаж авиалайнера Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа выполнял рейс 178 Жуковский — Симферополь. На борту самолёта находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте лайнер столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от аэропорта.
Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.
Ранее Гришин объяснил, за счёт чего ЦСКА сможет обыграть «Спартак».