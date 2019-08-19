Пилот, спасший пассажиров Airbus A321, сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

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Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно посадить самолёт в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», верит в победу «Спартака» над ЦСКА.
Пилот, спасший пассажиров Airbus A321, сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА
  • РИА Новости

«Спартак» победит со счётом 3:1», — цитирует Юсупова «Спорт-Экспресс».

Экипаж авиалайнера Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа выполнял рейс 178 Жуковский — Симферополь. На борту самолёта находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте лайнер столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от аэропорта.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее Гришин объяснил, за счёт чего ЦСКА сможет обыграть «Спартак».

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