Гришин объяснил, за счёт чего ЦСКА сможет обыграть «Спартак»

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Экс-наставник молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин дал прогноз на предстоящий матч шестого тура РПЛ между столичными клубами «Спартак» и ЦСКА.  
Гришин объяснил, за счёт чего ЦСКА сможет обыграть «Спартак»
  • РИА Новости

«Я ставлю на ЦСКА. Делаю это не из личных пристрастий, а опираясь на сухие факты. Состав армейцев для меня выглядит предпочтительнее. Да, ребята молодые, но у них есть сыгранность и понимание друг друга на поле. В «Спартаке» слишком много изменений и большое количество новичков, которые, несмотря на свой класс, пока не до конца влились в командную игру. Выходит, что за красно-синих говорит коллективное сознание, а за красно-белых — индивидуальное мастерство», — заявил Гришин в интервью RT.

Ранее экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что Андре Шюррле уже подтвердил свой высокий класс в России.

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