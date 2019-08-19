СМИ: Коммерческий директор «Спартака» Атаманенко покинет должность

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Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко покинет должность в течение ближайшей недели.
СМИ: Коммерческий директор «Спартака» Атаманенко покинет должность
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Как сообщает «Бизнес Online» функционер уведомил коллег о том, что покидает «Спартак». По информации источника, уход Атаманенко связан с сокращением расходов и оптимизацией штата, которую проводят в московском клубе. Новым местом работы специалиста может стать «Динамо» или «Локомотив».

Атаманенко работает в «Спартаке с 2014 года. Ранее он был директором «Донбасс Арены» — домашнего стадиона донецкого «Шахтёра».

Ранее Чалов обратился к поклонникам ЦСКА перед матчем со «Спартаком».

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