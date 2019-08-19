Жена Мамаева стала жертвой аферистов

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Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Жена Мамаева стала жертвой аферистов
  • РИА Новости

«Выяснилось, что в мае нынешнего года девушка нашла в социальной сети Instagram объявление о продаже футляра для помады производителя Louis Vuitton. Она связалась с продавцом, перевела ему 75 тыс. рублей. Аксессуар Мамаевой так и не пришёл. По факту проверки 18 августа было возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — цитирует агентство городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Супруг Аланы Мамаевой футболист Павел Мамаев находится в колонии в Белгородской области за серию драк в центре Москвы. Спортсмен должен выйти на свободу 6 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что падение свидетельницы по делу Мамаева и Кокорина с балкона признано несчастным случаем.

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