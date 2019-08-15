Падение свидетельницы по делу Мамаева и Кокорина с балкона признано несчастным случаем

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Полиция Чехии признала несчастным случаем инцидент со свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатериной Бобковой.
Падение свидетельницы по делу Мамаева и Кокорина с балкона признано несчастным случаем
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По словам полковника краевого управления полиции чешского города Градец-Кралове Ивана Йежкова, слова которого передаёт РИА Новости, в ходе разбирательства было выявлено, что падение Бобковой с балкона произошло без какого-либо постороннего вмешательства.

Отмечается, что получившая травмы россиянка в момент инцидента находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Кокорин и Мамаев были осуждены на 18 и 17 месяцев лишения свободы соответственно за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что в колонии предоставят положительную характеристику Кокорину и Мамаеву для УДО.

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