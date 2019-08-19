СМИ: «Атлетико» отозвал жалобу на «Барселону» по переходу Гризманна

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Мадридский «Атлетико» отозвал жалобу, поданную на «Барселону» из-за перехода форварда Антуана Гризманна.
СМИ: «Атлетико» отозвал жалобу на «Барселону» по переходу Гризманна
  • © Globlal Look Press

Как сообщает Sport.es, руководство «Атлетико» отозвало жалобу на «Барселону» по поводу трансфера в каталонский клуб французского нападающего Антуана Гризманна. По информации источника, в лиге не приступали к рассмотрению заявления мадридцев, поскольку уверены в правильности оформления перехода.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» 18 июля после того, как с 1 июля сумма отступных за его переход уменьшилась до €120 млн. Мадридский клуб настаивал, что каталонцы должны выплатить €200 млн, поскольку они согласовали с игроком его трансфер в марте.

Ранее сообщалось, что в Мадриде испортили мемориальную доску Гризманна.

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