В Мадриде испортили мемориальную доску Гризманна

В Мадриде испортили мемориальную доску в честь бывшего форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, которая расположена неподалёку от стадиона коллектива «Ванда Метрополитано».

В сети появилось видео, на котором показана испорченная мемориальная доска, установленная в честь бывшего форварда «Атлетико» Гризманна.

Гризманн защищал цвета мадридской команды в период с 2014 по 2019 год. За это время он успел провести 257 матчей и записать на свой счёт 133 гола.

Así está la placa de Griezmann en el Metropolitano. @elchiringuitotvpic.twitter.com/PQMJSUfTwX — Alex Silvestre (@alexsilvestreSZ) August 18, 2019

В составе «матрасников» он становился победителем Лиги Европы, а также обладателем Суперкубков УЕФА и Испании.

Летом 2019 года Гризманн перешёл в составе каталонской «Барселоны».

Ранее главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о разговоре, который предшествовал трансферу Антуана Гризманна в «Барселону».