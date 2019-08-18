В Мадриде испортили мемориальную доску Гризманна

Короткая ссылка
В Мадриде испортили мемориальную доску в честь бывшего форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, которая расположена неподалёку от стадиона коллектива «Ванда Метрополитано».

В сети появилось видео, на котором показана испорченная мемориальная доска, установленная в честь бывшего форварда «Атлетико» Гризманна. 

Гризманн защищал цвета мадридской команды в период с 2014 по 2019 год. За это время он успел провести 257 матчей и записать на свой счёт 133 гола. 

В составе «матрасников» он становился победителем Лиги Европы, а также обладателем Суперкубков УЕФА и Испании.

Летом 2019 года Гризманн перешёл в составе каталонской «Барселоны».

Ранее главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о разговоре, который предшествовал трансферу Антуана Гризманна в «Барселону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить