Симеоне: когда Гризманн зашёл поговорить, я сразу понял, что он уйдёт в «Барселону»
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«Гризманн был важным игроком для нас. Когда Антуан пришёл поговорить со мной, я сразу понял, что он уйдёт в «Барселону». Думаю, он искал самый подходящий момент для нового витка в карьере, чтобы продолжить развитие. Гризманн — необыкновенный парень, которого я очень люблю. А лучший способ сохранить эту привязанность — уважение», — цитирует Симеоне La Nacion.
Антуан Гризманн перешёл из мадридского «Атлетико» в «Барселону» за €120 млн.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» разгромил сборную MLS в товарищеском матче.