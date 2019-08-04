Симеоне: когда Гризманн зашёл поговорить, я сразу понял, что он уйдёт в «Барселону»

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о разговоре, который предшествовал трансферу Антуана Гризманна в «Барселону».
Симеоне: когда Гризманн зашёл поговорить, я сразу понял, что он уйдёт в «Барселону»
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«Гризманн был важным игроком для нас. Когда Антуан пришёл поговорить со мной, я сразу понял, что он уйдёт в «Барселону». Думаю, он искал самый подходящий момент для нового витка в карьере, чтобы продолжить развитие. Гризманн — необыкновенный парень, которого я очень люблю. А лучший способ сохранить эту привязанность — уважение», — цитирует Симеоне La Nacion.

Антуан Гризманн перешёл из мадридского «Атлетико» в «Барселону» за €120 млн.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» разгромил сборную MLS в товарищеском матче.

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