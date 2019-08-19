Крикунов: думаю, Овечкин стремится побить рекорд Гретцки

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов считает, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Думаю, Овечкин сам стремится к тому, чтобы побить рекорд Гретцки. Сейчас на его счету уже 658 голов. Так что Саша может побить этот рекорд. Время у него есть, возраст позволяет — в НХЛ люди подолгу играют, здоровья тоже полно. Так что Овечкин может дотянуться до Гретцки. По крайней мере, сейчас это выглядит вполне реальным. Осталось примерно 240 шайб. Это пять хороших сезонов. Уж столько Овечкин точно отыграет», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне российский форвард восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером НХЛ, забросив 51 шайбу.

Ранее сообщалось, что Овечкин впервые показал сына и поздравил его с днём рождения.