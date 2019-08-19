Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»

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Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль назвал свой новый клуб русской «Барселоной».
Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»
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«Я был в клубном музее. Очень запомнился рассказ директора, что 20, 30, 40 лет назад «Спартак» играл, как «Аякс» и «Барселона». Клуб стремился не просто побеждать, но и показывать красивый комбинационный футбол. Я об этом не знал. Меня приятно удивило, что «Спартак» — это, согласно его традициям, русская «Барселона», — цитирует голландца «Спорт-Экспресс».

Гус Тиль перешёл из нидерландского АЗ в московский «Спартак» в нынешнее трансферное окно за сумму около €18 млн.

Ранее Тиль заявил, что Кононов обладает голландским менталитетом.

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