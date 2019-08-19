Тиль: Кононов обладает голландским менталитетом

Короткая ссылка
Футболист московского «Спартака» Гус Тиль поделился мнением относительно главного тренера команды Олега Кононова.
Тиль: Кононов обладает голландским менталитетом
  • © ФК «Спартак»

«Он хорош в тактике, знает, чего хочет, умеет  понятно это объяснить. Если говорить о стиле игры, который он хочет видеть в «Спартаке», Кононов обладает голландским менталитетом. Это была одна из причин, почему я захотел перейти сюда. Игра низом, позиционная атака, как принято в Голландии», — цитирует Тиля «Спорт-Экспресс».

Также голландский полузащитник не подтвердил, что Олег Кононов не кричит в раздевалке, объясняя это тем, что недостаточно долго находится внутри коллектива.

Ранее Тиль заявил, что у него сразу возникло чёткое желание перейти в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить