Тиль: Кононов обладает голландским менталитетом
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«Он хорош в тактике, знает, чего хочет, умеет понятно это объяснить. Если говорить о стиле игры, который он хочет видеть в «Спартаке», Кононов обладает голландским менталитетом. Это была одна из причин, почему я захотел перейти сюда. Игра низом, позиционная атака, как принято в Голландии», — цитирует Тиля «Спорт-Экспресс».
Также голландский полузащитник не подтвердил, что Олег Кононов не кричит в раздевалке, объясняя это тем, что недостаточно долго находится внутри коллектива.
Ранее Тиль заявил, что у него сразу возникло чёткое желание перейти в «Спартак».