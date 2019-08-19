Тиль: Кононов обладает голландским менталитетом

Футболист московского «Спартака» Гус Тиль поделился мнением относительно главного тренера команды Олега Кононова.

«Он хорош в тактике, знает, чего хочет, умеет понятно это объяснить. Если говорить о стиле игры, который он хочет видеть в «Спартаке», Кононов обладает голландским менталитетом. Это была одна из причин, почему я захотел перейти сюда. Игра низом, позиционная атака, как принято в Голландии», — цитирует Тиля «Спорт-Экспресс».

Также голландский полузащитник не подтвердил, что Олег Кононов не кричит в раздевалке, объясняя это тем, что недостаточно долго находится внутри коллектива.

Ранее Тиль заявил, что у него сразу возникло чёткое желание перейти в «Спартак».