Тиль: сразу возникло чёткое понимание, что хочу перейти в «Спартак»

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Новичок «Спартака» Гус Тиль рассказал о причинах, побудивших его принять предложение российского клуба.

«Я для себя принимал это решение несколько дольше. Хотя после того, как «Спартак» впервые проявил интерес ко мне, и мой агент, поговорив с Томасом Цорном (генеральный директор клуба — RT), рассказал мне всю историю, у меня сразу возникло четкое понимание, что хочу сюда перейти. Спустя полторы недели я впервые прилетел в Москву, и тут, при ближайшем рассмотрении, это желание только укрепилось. А вот переговоры между клубами заняли больше времени», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс»

По признанию Тиля, руководство красно-белых проявило серьёзный дар убеждения во время переговоров с ним.

«Как они рассказывали мне о клубе и его истории! Из каждого слова можно было сделать вывод о том, насколько это большой и амбициозный клуб. Когда я услышал, что только в России за «Спартак» болеют 50-60 миллионов человек, — это впечатлило. А потом увидел всё собственными глазами. И мне очень понравилось. Начиная со стадиона и заканчивая отношением людей», — добавил голландец.

Ранее Слуцкий назвал Тиля мечтой для любого тренера.

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