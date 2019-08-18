Егоров прокомментировал назначение Карасёва на матч «Спартак» — ЦСКА

Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал замену арбитра на матче шестого тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Изначально матч между московскими коллективами должен был обслуживать арбитр Алексей Еськов, однако впоследствии его места занял Сергей Карасёв.

«Никакого заговора нет. К сожалению, жизненная ситуация. Арбитр Еськов получил травму икроножной мышцы. Единственным кандидатом на эту игру стал Сергей Карасёв», — заявил Егоров в эфире «Матч ТВ».

Глава департамента выразил уверенность в профессионализме Карасёва, а также в том, что после дерби к РФС не будет вопросов.

Карасёв является единственным российским арбитром, которому удалось поработать на прошедшем чемпионате мира по футболу 2018 года. В качестве главного арбитра он обслуживал матч группового этапа между сборными Австралии и Перу.

Ранее Егоров заявил, что у Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) нет вопросов к России по использованию системы VAR.