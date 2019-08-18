Егоров: у IFAB нет вопросов к РФС по использованию VAR
«У нас ноль ошибок, со стороны IFAB к нам вопросов нет», — заявил Егоров в эфире «Матч ТВ».
Он также отметил, что в России существует группа арбитров, проходящих обучение для работы с системой VAR.
При этом он добавил, что уже в настоящее время РФС располагает шестью судьями, которые могут работать на матчах в качестве арбитров системы VAR.
Ранее Егоров рассказал, как отнёсся к извинениям главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина.