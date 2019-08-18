Егоров: у IFAB нет вопросов к РФС по использованию VAR

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) не имеет претензий к России в вопросах использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«У нас ноль ошибок, со стороны IFAB к нам вопросов нет», — заявил Егоров в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил, что в России существует группа арбитров, проходящих обучение для работы с системой VAR. 

При этом он добавил, что уже в настоящее время РФС располагает шестью судьями, которые могут работать на матчах в качестве арбитров системы VAR.

Ранее Егоров рассказал, как отнёсся к извинениям главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина.

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