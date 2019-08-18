Егоров об извинениях Семака в адрес Матюнина: он осознал свою ошибку
- Сергей Семак
- © Maksim Konstantinov/Global Look Press
«Семак извинился, сделал это публично. Мы с ним созвонились. Он попросил передать извинения Матюнину. Хочу сказать Семаку спасибо — человек осознал свою ошибку», — заявил Егоров в эфире «Матч ТВ».
По словам главы департамента, такой поступок Семака его полностью устраивает.
По окончании матча шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» Семак позволил себе оскорбления в адрес главного арбитра Алексея Матюнина.
Спустя сутки наставник «Зенита» публично извинился перед судьёй в своём Instagram.
Ранее Егоров прокомментировал эпизод с удалением футболиста «Ахмата» Ризвана Уциева в матче с «Зенитом».