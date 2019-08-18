Егоров об извинениях Семака в адрес Матюнина: он осознал свою ошибку

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, как отреагировал на извинения главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина.
Егоров об извинениях Семака в адрес Матюнина: он осознал свою ошибку
  • Сергей Семак
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Семак извинился, сделал это публично. Мы с ним созвонились. Он попросил передать извинения Матюнину. Хочу сказать Семаку спасибо — человек осознал свою ошибку», — заявил Егоров в эфире «Матч ТВ».

По словам главы департамента, такой поступок Семака его полностью устраивает.

По окончании матча шестого тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» Семак позволил себе оскорбления в адрес главного арбитра Алексея Матюнина.

Спустя сутки наставник «Зенита» публично извинился перед судьёй в своём Instagram.

Ранее Егоров прокомментировал эпизод с удалением футболиста «Ахмата» Ризвана Уциева в матче с «Зенитом».

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