Егоров прокомментировал эпизод с удалением Уциева в матче «Зенит» — «Ахмат»

Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением защитника «Ахмата» Ризвана Уциева в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом».

«Этот момент был плохо виден по телевизору. Матюнин сразу дал сигнал, что это нарушение правил. Придерживаюсь того же мнения. Это красная карточка, фол», — заявил Егоров в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, футболисты «Зенита» могли не услышать свисток главного арбитра Алексея Матюнина и продолжить игру. Вследствие этого форвард хозяев Сердар Азмун подхватил мяч и переправил его в сетку.

Ранее Егоров ответил форварду «Зенита» Артёму Дзюбе на критику в адрес арбитра матча с «Ахматом».