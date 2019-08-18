Егоров прокомментировал эпизод с удалением Уциева в матче «Зенит» — «Ахмат»

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Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал эпизод с удалением защитника «Ахмата» Ризвана Уциева в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом».
Егоров прокомментировал эпизод с удалением Уциева в матче «Зенит» — «Ахмат»
  • РИА Новости

«Этот момент был плохо виден по телевизору. Матюнин сразу дал сигнал, что это нарушение правил. Придерживаюсь того же мнения. Это красная карточка, фол», — заявил Егоров в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, футболисты «Зенита» могли не услышать свисток главного арбитра Алексея Матюнина и продолжить игру. Вследствие этого форвард хозяев Сердар Азмун подхватил мяч и переправил его в сетку. 

Ранее Егоров ответил форварду «Зенита» Артёму Дзюбе на критику в адрес арбитра матча с «Ахматом».

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