Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом»

Короткая ссылка
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом»
  • РИА Новости

«Мне об этом рассказал младший сын. Эмоции после игры вылились в такую реплику. Артём — эмоциональный человек. Хотел бы призвать к тому, что надо уважительно относиться друг к другу», — заявил Егоров в эфире «Матч ТВ».

По его словам, в ходе подготовки к сезону департамент судейства обращался к арбитрам с просьбой давать футболистам больше бороться. При этом Егоров признал, что некоторые судьи могли серьёзно снизить требования к себе, и пообещал в скором времени обсудить с ними сложившуюся ситуацию.

Ранее Алексей Миллер, председатель правления компании «Газпром», которая является спонсором петербургского «Зенита», прокомментировал работу арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить