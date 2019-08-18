Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.

«Мне об этом рассказал младший сын. Эмоции после игры вылились в такую реплику. Артём — эмоциональный человек. Хотел бы призвать к тому, что надо уважительно относиться друг к другу», — заявил Егоров в эфире «Матч ТВ».

По его словам, в ходе подготовки к сезону департамент судейства обращался к арбитрам с просьбой давать футболистам больше бороться. При этом Егоров признал, что некоторые судьи могли серьёзно снизить требования к себе, и пообещал в скором времени обсудить с ними сложившуюся ситуацию.

Ранее Алексей Миллер, председатель правления компании «Газпром», которая является спонсором петербургского «Зенита», прокомментировал работу арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».