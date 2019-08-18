Миллер отреагировал на судейство матча «Зенит» — «Ахмат»
- РИА Новости
«Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни — асы, другие — нет», — приводит слова Миллера «Матч ТВ».
После матча нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба назвал позором судейство бригады Матюнина. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре со своим помощником Вильямом де Оливейрой назвал арбитров «козлами». Встреча завершилась со счётом 0:0.
Ранее Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом».