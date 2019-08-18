Миллер отреагировал на судейство матча «Зенит» — «Ахмат»

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Председатель правления компании «Газпром», которая является спонсором петербургского «Зенита», Алексей Миллер прокомментировал работу арбитра Алексея Матюнина в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Миллер отреагировал на судейство матча «Зенит» — «Ахмат»
  • РИА Новости

«Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни — асы, другие — нет», — приводит слова Миллера «Матч ТВ».

После матча нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба назвал позором судейство бригады Матюнина. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре со своим помощником Вильямом де Оливейрой назвал арбитров «козлами». Встреча завершилась со счётом 0:0.

Ранее Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом».

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