В «Фиорентине» признались, что российские клубы предлагают Рибери большую зарплату

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Директор итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Даниэле Праде прокомментировал ход переговоров с экс-полузащитником немецкой «Баварии» Франком Рибери.
В «Фиорентине» признались, что российские клубы предлагают Рибери большую зарплату
  • Франк Рибери
  • globallookpress.com
  • © EIBNER/Michael Bermel

«Нам очень нравится Рибери, но на данный момент он рассматривает другие варианты продолжения карьеры. К сожалению, мы не можем предложить ту же заработную плату, которую ему готовы платить арабские и российские клубы», — цитирует Праде Football Italia.

При этом директор «Фиорентины» добавил, что если французский полузащитник хочет продолжить выступать на высоком уровне, то коллектив с радостью примет его в свои ряды.

За свою карьеру Рибери выступал за семь коллективов, среди которых французские «Брест», «Мец» и «Марсель», турецкий «Галатасарай» и «Бавария». В составе мюнхенского клуба он провёл 12 лет, выходил на поле в 425 матчах и забил 124 мяча.

Ранее в «Динамо» опровергли слухи об интересе к Рибери.

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