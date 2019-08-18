В «Динамо» прокомментировали слухи о переговорах с Рибери

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Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук опроверг слухи о переговорах с экс-полузащитником мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франком Рибери.
В «Динамо» прокомментировали слухи о переговорах с Рибери
  • © firo/Sebastian El-Saqqa
  • globallookpress.com

«У нас не было никаких контактов ни с Рибери, ни с его агентом. Поэтому это утка», — заявил Орещук в эфире телеканала «Матч Премьер».

По сведениям СМИ, в подписании французского хавбека были заинтересованы сразу три московских клуба — «Динамо», «Спартак» и «Локомотив».

За свою карьеру Рибери выступал за семь коллективов, среди которых французские «Брест», «Мец» и «Марсель», турецкий «Галатасарай» и «Бавария». В составе мюнхенского клуба он провёл 12 лет, выходил на поле в 425 матчах и забил 124 мяча.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не намерен приобретать Рибери.

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