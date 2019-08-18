СМИ: «Спартак» не намерен приобретать Рибери

Информация о предложении московского футбольного клуба «Спартак» бывшему полузащитнику мюнхенской «Баварии» Франку Рибери не соответствует действительности.

Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что последним трансфером «Спартака» станет приобретение опорного хавбека французской «Ниццы» Адриана Тамеза.

Рибери покинул «Баварию» по окончании сезона-2018/19. Он защищал цвета немецкого коллектива с 2007 года. В составе «Баварии» хавбек девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке страны и выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Динамо» сделали предложения по трансферу Рибери.