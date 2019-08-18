СМИ: «Спартак» и «Динамо» сделали предложения по трансферу Рибери

Московские футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в приобретении бывшего полузащитника мюнхенской «Баварии» Франка Рибери.

Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы уже сделали предложения игроку.

Отмечается, что главным конкурентом московских коллективов в борьбе за игрока является итальянская «Фиорентина».

Напомним, что агент хавбека Жан-Пьер Берне рассказал о переговорах своего клиента со столичным «Локомотивом».

Рибери покинул «Баварию» по окончании сезона-2018/19. Он защищал цвета немецкого коллектива с 2007 года. В составе «Баварии» хавбек девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке страны и выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» близок к подписанию Адриана Тамеза.