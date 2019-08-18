В Гондурасе трое болельщиков погибло в результате столкновений перед футбольным матчем

В Гондурасе перед матчем чемпионата страны по футболу между «Олимпией» и «Мотагуа» произошли столкновения болельщиков, в результате которых погибло три человека.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что встреча между «Олимпией» и «Мотагуа» была отменена после того, как фанаты хозяев атаковали автобус, в котором находились футболисты гостевой команды. Болельщики забросали транспортное средство камнями, в результате чего трое игроков «Мотагуа» полчили ранения.

Беспорядки с участием фанатов продолжились как на самом стадионе, так и за его пределами. Выяснилось, что в ходе столкновений погибло три болельщика в возрасте от 20 до 27 лет. Кроме того, ещё семеро человек получили огнестрельные ранения. Трое из них пребывают в критическом состоянии.

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, который произошёл в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).