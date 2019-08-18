Сёмин рассказал, что изменилось в игре «Локомотива» во втором тайме матча с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего его команде удалось переломить ход встречи с «Динамо» в рамках шестого тура РПЛ.

РИА Новости

«Что изменилось во втором тайме? Забегали. Бегать надо. Это футбол», — отметил Сёмин. Ранее наставник железнодорожников признался, что в первом тайме «Динамо» превосходило «Локомотив» по игре.