Сёмин рассказал, что изменилось в игре «Локомотива» во втором тайме матча с «Динамо»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего его команде удалось переломить ход встречи с «Динамо» в рамках шестого тура РПЛ.
Сёмин рассказал, что изменилось в игре «Локомотива» во втором тайме матча с «Динамо»
  • РИА Новости

«Что изменилось во втором тайме? Забегали. Бегать надо. Это футбол», — отметил Сёмин.

Ранее наставник железнодорожников признался, что в первом тайме «Динамо» превосходило «Локомотив» по игре.

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