Сёмин признался, что в первом тайме «Динамо» превосходило «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Динамо» в матче шестого тура РПЛ сезона-2019/20.

«Два разных тайма. В первом доминировало «Динамо», а у нас было много сложностей. Они играли лучше, но я благодарен футболистам, которые в перерыве правильно восприняли ситуацию и критику и вышли на поле, чтобы переломить игру. Матч был тяжёлый, но, как мне кажется, интересный для болельщиков», — заявил Сёмин на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо» в матче шестого тура РПЛ.