Футболист сборной Италии Балотелли продолжит карьеру в «Брешиа»

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Итальянский футбольный клуб «Брешиа» объявил о подписании контракта с нападающим Марио Балотелли.
Футболист сборной Италии Балотелли продолжит карьеру в «Брешиа»
  • © Stefano Cavicchi/Lapresse.Stefan
  • globallookpress.com

Как сообщается на официальном сайте клуба «Брешиа», Балотелли подписал с коллективом долгосрочный контракт. 

Официальная презентация форварда в качестве футболиста команды из Ломбардии состоится 19 августа. По сведениями La Gazzetta dello Sport, зарплата Балотелли в новом коллективе составит €1,5 млн.

За свою карьеру успел поиграть за такие клубы, как «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Ницца». Последние полгода он провёл во французском «Марселе», за который забил девять мячей в семи встречах.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» отказался от приобретения Балотелли ради экс-полузащитника «Баварии» Франка Рибери.

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