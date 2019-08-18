Сёмин провёл 600-й матч в качестве главного тренера в матчах чемпионата России

Матч шестого тура РПЛ сезона-2019/20 с «Динамо» стал 600-м в рамках чемпионатов России для действующего главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

Матч с «Динамо» стал для Сёмина 600-м в чемпионатах России в ранге главного тренера.

За свою тренерскую карьеру Сёмин возглавлял такие российские клубы, как «Локомотив», «Динамо», «Мордовия» и «Анжи». В общей сложности у руля железнодорожников он провёл больше 17 лет, за которые успел трижды выиграть чемпионат России, шесть раз — Кубок и три — Суперкубок страны.

Ранее фанаты «Локомотива» почтили память известного погибшего болельщика «Спартака» Алексея Бахыта.