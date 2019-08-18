Сёмин провёл 600-й матч в качестве главного тренера в матчах чемпионата России
- ©Владимир Федоренко
- РИА Новости
Матч с «Динамо» стал для Сёмина 600-м в чемпионатах России в ранге главного тренера.
За свою тренерскую карьеру Сёмин возглавлял такие российские клубы, как «Локомотив», «Динамо», «Мордовия» и «Анжи». В общей сложности у руля железнодорожников он провёл больше 17 лет, за которые успел трижды выиграть чемпионат России, шесть раз — Кубок и три — Суперкубок страны.
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