Шарапова выступит вместо Серены Уильямс на выставочном турнире в США
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Об этом спортсменка сообщила на своей официальной странице в Twitter.
«Решила сказать, как я рада участвовать в Greenbrier. У меня по расписанию смешанные пары 13 сентября. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение туда, но посмотрим, что из этого выйдет. И ещё матч в одиночном разряде 14 сентября», — сказала Шарапова.
Excited to join the field at @The_Greenbrier. Tickets on sale now. Sept 13/14 pic.twitter.com/ntfop4q6zC— Maria Sharapova (@MariaSharapova) August 18, 2019
Изначально на турнире в Гринбрире должна была выступить Серена Уильямс. Однако на соревнованиях в Торонто американка получила травму, которая не позволит ей принять участие в выставочных соревнованиях.
Ранее австралийская теннисистка Эшли Барти заявила, что ей нелегко далась победа над Шараповой во втором круге турнира WTA в Цинциннати.