Шарапова выступит вместо Серены Уильямс на выставочном турнире в США

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что примет участие в выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic, который пройдёт с 13 по 14 сентября.

Об этом спортсменка сообщила на своей официальной странице в Twitter.

«Решила сказать, как я рада участвовать в Greenbrier. У меня по расписанию смешанные пары 13 сентября. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение туда, но посмотрим, что из этого выйдет. И ещё матч в одиночном разряде 14 сентября», — сказала Шарапова.

Excited to join the field at @The_Greenbrier. Tickets on sale now. Sept 13/14 pic.twitter.com/ntfop4q6zC — Maria Sharapova (@MariaSharapova) August 18, 2019

Изначально на турнире в Гринбрире должна была выступить Серена Уильямс. Однако на соревнованиях в Торонто американка получила травму, которая не позволит ей принять участие в выставочных соревнованиях.

Ранее австралийская теннисистка Эшли Барти заявила, что ей нелегко далась победа над Шараповой во втором круге турнира WTA в Цинциннати.