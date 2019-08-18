Шарапова выступит вместо Серены Уильямс на выставочном турнире в США

Короткая ссылка
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что примет участие в выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic, который пройдёт с 13 по 14 сентября.
Шарапова выступит вместо Серены Уильямс на выставочном турнире в США
  • © Scott Stuart/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом спортсменка сообщила на своей официальной странице в Twitter.

«Решила сказать, как я рада участвовать в Greenbrier. У меня по расписанию смешанные пары 13 сентября. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение туда, но посмотрим, что из этого выйдет. И ещё матч в одиночном разряде 14 сентября», — сказала Шарапова.

Изначально на турнире в Гринбрире должна была выступить Серена Уильямс. Однако на соревнованиях в Торонто американка получила травму, которая не позволит ей принять участие в выставочных соревнованиях. 

Ранее австралийская теннисистка Эшли Барти заявила, что ей нелегко далась победа над Шараповой во втором круге турнира WTA в Цинциннати.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить