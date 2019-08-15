Барти назвала Шарапову невероятным чемпионом

Австралийская теннисистка Эшли Барти, победившая россиянку Марию Шарапову во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати, заявила, что ей нелегко далась победа над бывшей первой ракеткой мира.

«Тяжело сражаться с таким игроком, как Мария. Она невероятный чемпион и знает, как сражаться. Она заставляет вас зарабатывать каждое очко. Я очень довольна тем, как мне удалось провести эту встречу и выиграть некоторые важные розыгрыши», — цитирует Барти Reuters.

Благодаря победе в Цинциннати австралийская теннисистка вышла вперёд в личном противостоянии с Шараповой со счётом 2:1.

Ранее Шарапова заявила, что ей предстоит долгий путь в плане восстановления тела.