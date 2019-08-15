Барти назвала Шарапову невероятным чемпионом
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«Тяжело сражаться с таким игроком, как Мария. Она невероятный чемпион и знает, как сражаться. Она заставляет вас зарабатывать каждое очко. Я очень довольна тем, как мне удалось провести эту встречу и выиграть некоторые важные розыгрыши», — цитирует Барти Reuters.
Благодаря победе в Цинциннати австралийская теннисистка вышла вперёд в личном противостоянии с Шараповой со счётом 2:1.
Ранее Шарапова заявила, что ей предстоит долгий путь в плане восстановления тела.